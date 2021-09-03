В первую поездку из города Назрани Ингушетии в Минеральные Воды скоростной поезд «Ласточка» отправится 7 сентября

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В первую поездку из Назрани скоростной поезд «Ласточка» № 831/832 Назрань — Минеральные Воды отправится 7 сентября текущего года.

В связи с этим водителей автотранспорта в Ингушетии призвали быть более бдительными, так как в республике существуют нерегулируемые железнодорожные переезды. Поезд движется с большой скоростью.

С 8 сентября «Ласточки» будут курсировать ежедневно. Отправляясь из Назрани в 04:30, поезд будет прибывать в Минеральные Воды в 07:06. В обратном направлении из Минеральных Вод «Ласточка» будет отправляться в 21:00 и прибывать в Назрань в 23:38. Остановки предусмотрены на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская, Георгиевск. Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в Минеральных Водах на «Ласточки» сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также пригородный поезд до Кисловодска.

На новом маршруте будут курсировать пятивагонные «Ласточки» с розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями — в них есть специализированные места, которые оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и во всех кассах дальнего следования, их стоимость составляет 760 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).

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