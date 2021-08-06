В первых числах ноября в Москве пройдут Дни Ингушетии
Дни Ингушетии пройдут в Совете Федерации с 1 по 3 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Программа мероприятий включает в себя выставку достижений в промышленности, сельском хозяйстве, культуре, туризме, спорте и других сферах. Будут представлены блюда национальной кухни и продовольственная продукция республиканского производства: колбасы, сыры, шоколад, мед, напитки и прочее.
В рамках пленарного и расширенных заседаний комитетов Верхней палаты парламента состоится «час субъекта» с участием представителей органов государственной власти Ингушетии.
Ключевым событием мероприятия станет подписание Главой региона Махмуд-Али Калиматовым и председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко значимых для региона соглашений.
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