В Плиевской школе № 4 в Ингушетии решили проблему с нехваткой мест для первоклассников

Министр образования и науки Эсет Бокова отметила, что уже осведомлена об этой ситуации, поскольку в систему «Инцидент менеджмент» неоднократно поступали обращения от родителей о том, что из-за укомплектованности четырёх первых классов в СОШ № 4 их детей не зачисляют в первый класс. В то время как другие дети из этих семей обучаются в старших классах в этой школе.

Многие родители, столкнувшиеся с подобной проблемой, вынуждены отдавать своих детей в отдаленную школу, что не совсем безопасно для маленьких детей.

«В рамках исполнения Указа Президента России о том, чтобы дети из одной семьи обучались в одной школе, мною уже дано указание создать дополнительный первый класс в СОШ № 4, всего их будет пять», — сообщила министр образования и науки.