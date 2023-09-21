В поддержке террористов в Сирии подозревается жительница Ингушетии

По данным собеседника издания, ЦПЭ МВД по республике установлено, что женщина с ноября 2017-го по январь 2021 года на территории города Идлиб Сирийской Арабской Республики, состояла в вооруженном формировании «Аджнад аль-Кавказ» и оказывала медицинскую помощь, готовила пищу, поддерживала в порядке обмундирование членов этой организации.

Между тем, названное формирование имеет на вооружении огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и принимает активное участие во внутреннем вооруженном конфликте против действующей армии САР, в ущерб интересам России. В отношении лидера организации возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.208, ч.2 ст.209, ч.3 ст.126, ч.2 ст.325, ч.4 ст.226 УК Российской Федерации.

В действиях гражданки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.208 УК страны.

Напомним, что участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, в целях, противоречащих интересам России, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.