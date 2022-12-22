В поддержку участников СВО в Ингушетии провели очередную благотворительную акцию

«Проведение подобного рода акций имеет очень важное значение для всех нас. Наши ребята сегодня в тяжелейших погодных условиях успешно решают все возложенные на них задачи. Мы в свою очередь постараемся отправить им частичку домашнего тепла и показать, что мы гордимся ими и ждем возвращения», — отметил глава Миннаца республики Ваха Беков.

«Принять участие в проводимой акции также выразили желание руководители общественных организаций и национально-культурных автономий Ингушетии, которые привезли все самое необходимое, что может понадобиться нашим ребятам», — отметили в ведомстве.

Акция объединила представителей азербайджанской, таджикской, турко-месхитинской, осетинской, русской, казахской и кабардино-балкарской общин, членов Общественной палаты региона, отделений общественных организаций «Матери России», «Союз женщин России», «Женский диалог», «Комитет по защите прав военнослужащих», «Национальная родительская ассоциация», владельца сети свадебных салонов, директора средней школы города Назрани и других неравнодушных жителей.

Для отправки бойцам были собраны теплые вещи, в том числе вязанные руками участников акции, предметы первой необходимости, а также продукты питания.

Завершилось мероприятие чаепитием в теплой, доброжелательной обстановке.

Ваха Беков выразил искреннюю благодарность активным участникам мероприятия: Берсу Евлоеву, Ляйле Амерхановой, Хаве Абадиевой, Фердовс Пугоевой, Радимхан Могушковой, Тимуру Мартазанову, Залине Айнаевой, Мадине Саговой, Мадине Ужаховой, Розе Цицкиевой, Рахматулле Бабаеву, Кларе Колиевой, Разете Тохаевой, Бинали Халилову, Антонине Хасиевой, Айшат Костоевой и Акбару Рустамову.