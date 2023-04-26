В Погрануправлении по Ингушетии напомнили об ответственности за неправомерные действия в отношении правоохранителей

В релизе отмечается, что гражданам, нарушившим статью 317 УК России — «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до 2-х лет, либо пожизненное лишение свободы.

Статья 318 уголовного кодекса — «применение насилия в отношении представителя власти», в зависимости от тяжести, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы, а также иные санкции.

Статья 319 УК — «оскорбление представителя власти», наказывается штрафом до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х месяцев, либо обязательными или исправительными работами.

«Призываем граждан соблюдать закон и действовать в рамках правового поля», — подчеркнули в пресс-службе Пограничного управления по республике.