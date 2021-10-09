В политехническом колледже Ингушетии прошла интеллектуальная игра, посвященная 240-летию Назрани
Экскурсовод Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии Зара Аушева провела интеллектуальную игру для молодежи, посвященную 240-летию со дня основания города Назрани, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
В игре «Мой город Назрань» приняли участие третьекурсники политехнического колледжа, которые разделились на три команды: «Легион», «Эрзи» и «Сириус».
Игра проходила в два этапа. Первый этап «Знаешь ли ты», состоял из двух раундов: первый раунд «Своя игра» по всеобщей истории Ингушетии состоял из устных вопросов, второй раунд был связан с письменными заданиями, которые касались истории Назрани. На втором этапе игры участникам были даны текстовые и тестовые задания.
Все команды показали хорошие знания по истории родного края, проявили заинтересованность и сплоченность во время игры. В итоге победила команда «Сириус», которая получила дипломы и памятные сувениры.