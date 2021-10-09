Игра

В политехническом колледже Ингушетии прошла интеллектуальная игра, посвященная 240-летию Назрани

0

Экскурсовод Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии Зара Аушева провела интеллектуальную игру для молодежи, посвященную 240-летию со дня основания города Назрани, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В игре «Мой город Назрань» приняли участие третьекурсники политехнического колледжа, которые разделились на три команды: «Легион», «Эрзи» и «Сириус».

Игра проходила в два этапа. Первый этап «Знаешь ли ты», состоял из двух раундов: первый раунд «Своя игра» по всеобщей истории Ингушетии состоял из устных вопросов, второй раунд был связан с письменными заданиями, которые касались истории Назрани. На втором этапе игры участникам были даны текстовые и тестовые задания.

Все команды показали хорошие знания по истории родного края, проявили заинтересованность и сплоченность во время игры. В итоге победила команда «Сириус», которая получила дипломы и памятные сувениры.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии в рамках нацпроекта «Культура» прошли повышение квалификации более 100 специалистов
В Ингушетии предстанет перед судом майнер за хищение электроэнергии на сумму более 29 млн рублей
Директор Национальной библиотеки Ингушетии награждена дипломом Российского комитета программы ЮНЕСКО
Ингушский дзюдоист Адам Цечоев вышел в финал юниорского первенства мира в Италии
Школьников сельского поселения Инарки Ингушетии призвали не вступать в группы, пропагандирующие терроризм
Воспитанники домов культуры Ингушетии проводят интересно и с пользой свое свободное время
В рамках проекта «Пушкинская карта» в летнем амфитеатре Назрани состоится вечер романса
В России обновились правила выезда детей за границу
Киностудия «Барханоев Прод» представила трейлер документально-художественного фильма «Наши герои»
Мадина Мартазанова подарила музею изобразительных искусств Ингушетии ковер ручной работы
«Россети Северный Кавказ» продолжают работу по предотвращению детского электротравматизма

Главное

Яндекс.Метрика

 