В пособничестве террористам обвиняется житель Ингушетии

Установлено, что в 2016 году мужчина, достоверно зная, что местные жители являются участниками НВФ, действующего на территории республики, приобретал им медикаменты, а также передавал огнестрельное оружие и боеприпасы.

Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

В СУ СКР напомнили, что 23 января 2018 года приговором Московского окружного военного суда один из участников названного выше НВФ признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205.5, ч.3 ст.222, ч.1 ст.30, ч.1 ст.226.1 и ст.317 УК России. Он приговорен к 15 годам колонии строгого режима.