В постпредстве Ингушетии в Москве для студентов московских вузов провели викторину

Мероприятие проходило в два этапа, сообщили в постпредстве. Первый этап, организованный совместно с молодежным объединением Vaytalk, был направлен на развитие общего кругозора. Ребятам предложили ответить на вопросы, связанные с самыми различными сферами: медициной, экономикой, юриспруденцией, IT-технологиями, психологией, лингвистикой. Места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Таронш», второе — команда «Лондон», третье — команда «Валерик».

Второй этап викторины посвятили знаниям ингушских традиций и обычаев. На этом этапе первое место досталось команде «Барт-РУДН», второе — «Вайнахи МГРИ», третье — «Дарбанхой».

Также в рамках мероприятия со студентами провели беседу на тему «Эздел — кодекс чести и поведения». Спикерами выступили эксперт комитета Госдумы по молодежной политике, преподаватель ингушского языка Асма Дахкильгова и ингушский писатель и поэт Ахмад Шадиев.