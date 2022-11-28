Мероприятие

В постпредстве Ингушетии в Москве для студентов московских вузов провели викторину

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В постоянном представительстве Ингушетии при Президенте России для студентов московских вузов провели викторину, в которой приняли участие более 120 человек.

Мероприятие проходило в два этапа, сообщили в постпредстве. Первый этап, организованный совместно с молодежным объединением Vaytalk, был направлен на развитие общего кругозора. Ребятам предложили ответить на вопросы, связанные с самыми различными сферами: медициной, экономикой, юриспруденцией, IT-технологиями, психологией, лингвистикой. Места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Таронш», второе — команда «Лондон», третье — команда «Валерик».

Второй этап викторины посвятили знаниям ингушских традиций и обычаев. На этом этапе первое место досталось команде «Барт-РУДН», второе — «Вайнахи МГРИ», третье — «Дарбанхой».
Также в рамках мероприятия со студентами провели беседу на тему «Эздел — кодекс чести и поведения». Спикерами выступили эксперт комитета Госдумы по молодежной политике, преподаватель ингушского языка Асма Дахкильгова и ингушский писатель и поэт Ахмад Шадиев.

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