Соцсети

В постпредстве Ингушетии в Москве обсудили влияние социальных сетей на молодежь

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В постпредстве Ингушетии при Президенте России в Москве прошло заседание клуба «Альянс молодых гуманитариев» молодежного совета при департаменте (представительстве) Самарской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти.

На мероприятии с участием представителей самарской и ингушской молодежи, заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности Российской академии народного хозяйства и госслужбы при главе государства, доктор политических наук Александр Михайленко прочитал лекцию: «Обострение международной обстановки и внешняя политика России».

Члены клуба «Альянс молодых гуманитариев» Михаил Бахчев и Георгий Блохин рассказали о влиянии фейковых новостей и социальных сетей, а Андрей Ратцев выступил на тему: «Молодежная дипломатия как неотъемлемая часть международного сотрудничества».

После выступлений спикеров состоялась оживленная дискуссия, на которой ребята смогли задать интересующие их вопросы Александру Михайленко, сообщает пресс-служба постпредства.

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