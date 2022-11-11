В постпредстве Ингушетии в Москве обсудили влияние социальных сетей на молодежь

На мероприятии с участием представителей самарской и ингушской молодежи, заведующий кафедрой международной безопасности и внешнеполитической деятельности Российской академии народного хозяйства и госслужбы при главе государства, доктор политических наук Александр Михайленко прочитал лекцию: «Обострение международной обстановки и внешняя политика России».

Члены клуба «Альянс молодых гуманитариев» Михаил Бахчев и Георгий Блохин рассказали о влиянии фейковых новостей и социальных сетей, а Андрей Ратцев выступил на тему: «Молодежная дипломатия как неотъемлемая часть международного сотрудничества».

После выступлений спикеров состоялась оживленная дискуссия, на которой ребята смогли задать интересующие их вопросы Александру Михайленко, сообщает пресс-служба постпредства.