В постпредстве Ингушетии в Москве прошла встреча с представителями Новосибирской области
Постпред Ингушетии в Москве Микаил Илезов встретился с заместителем губернатора Новосибирской области Евгением Прохоренко, при участии его советников Еленой Фирюлиной и Юлией Разиной.
Встреча состоялась в рамках налаживания взаимоотношений между регионами и ведомствами, а также с целью перенять опыт друг друга.
Илезов рассказал коллегам, чем занимается постпредство Ингушетии, а также про национальную молодежную политику, межрегиональные связи, обеспечение деятельности Главы и другие направления деятельности ведомства.
По итогу встречи стороны наметили ряд возможных направлений взаимодействия, а также обсудили организацию совместных мероприятий.
Отмечается, что в августе планируется ответная встреча теперь уже не площадке представительства Новосибирской области, сообщает пресс-служба постпредства.