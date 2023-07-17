В постпредстве Ингушетии в Москве прошла встреча с представителями Новосибирской области

Встреча состоялась в рамках налаживания взаимоотношений между регионами и ведомствами, а также с целью перенять опыт друг друга.

Илезов рассказал коллегам, чем занимается постпредство Ингушетии, а также про национальную молодежную политику, межрегиональные связи, обеспечение деятельности Главы и другие направления деятельности ведомства.

По итогу встречи стороны наметили ряд возможных направлений взаимодействия, а также обсудили организацию совместных мероприятий.

Отмечается, что в августе планируется ответная встреча теперь уже не площадке представительства Новосибирской области, сообщает пресс-служба постпредства.