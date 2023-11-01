Постпредство

В постпредстве Ингушетии в Москве провели День памяти жертв трагических событий осени 1992 года

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В постпредстве Ингушетии при Президенте России прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти жертв трагических событий осени 1992 года.

По поручению Главы Ингушетии ведомство организовало памятный вечер для молодежи из республики, проживающей в Москве.

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве региона, в рамках мероприятия состоялся круглый стол при участии представителей Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики.

Отмечается, что перед участниками мероприятия выступил общественно-религиозный деятель Ахмед Тангиев. «Вечер завершился совместным ужином, общением и раздачей саг1», — подчеркнули в постпредстве.

Напомним, накануне в Назрани на Мемориальном кладбище памяти жертв конфликта осени 1992 года прошло массовое траурное мероприятие.

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