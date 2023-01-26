В пожарно-спасательном колледже Ингушетии обсудили технологии социального проектирования

Как сообщили газете «Ингушетия» в комитете по делам молодежи республики, проект «Школа социального проектирования SMART» направлен на формирование у представителей НКО, активных граждан и волонтеров компетенций в области преодоления актуальных социальных проблем.

Отмечается, что возможности такой деятельности хорошо проявились в практике многих стран, и в наши дни без применения проектных технологий трудно представить себе государственную социальную политику и деятельность некоммерческих организаций.