В правила программы «Пушкинская карта» будут внесены изменения

По словам собеседника, предложить новую редакцию правил решили с учетом совершенствования механизмов использования «Пушкинской карты» и усиления информационной безопасности всей системы.

В новом законопроекте предлагается расширить требования к заявкам организаций культуры и критериям отбора мероприятий. Теперь они должны соответствовать основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Также введены дополнительные требования для организаций культуры, включая регистрацию в качестве юридического лица, обеспечение материально-технических ресурсов и открытость информации о себе.

Для улучшения обслуживания пользователей предусмотрено уведомление о любых изменениях во времени, дате и месте проведения мероприятий, а также об их отмене. В случае отмены мероприятия предлагается осуществлять возврат денежных средств без необходимости дополнительных заявок от пользователей. Для повышения эффективности технологического процесса также будет внедрен единый билетный оператор. Законопроект также предусматривает улучшение процесса покупки и контроля билетов. Для этого предлагается использовать специальные информационные сервисы.

Кроме того, в отдельных регионах России предлагается провести эксперимент с использованием динамических QR-кодов для подтверждения личности владельца «Пушкинской карты» при посещении культурных мероприятий. Эти нововведения направлены на повышение качества обслуживания пользователей и совершенствование организации культурных мероприятий в России.