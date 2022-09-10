Юбилей

В правительстве Ингушетии чествовали сотрудников регионального управления Минюста России

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В правительстве Ингушетии провели торжественное собрание, посвященное 220-летию Минюста России. С праздником сотрудников регионального управления поздравил исполняющий обязанности Главы республики Владимир Сластенин.

Сластенин отметил, что ведомство играет важную роль в общественно-правовой жизни страны, более двух столетий Минюст России находится на страже закона, обеспечивает единое правовое пространство, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

«Вы успешно справляетесь с задачами по защите прав, свобод и интересов наших жителей. Желаю всем вам здоровья, благополучия и новых успехов в дальнейшей деятельности», — сказал он, обращаясь к коллективу управления Минюста по Ингушетии.

Отличившиеся сотрудники ведомства были награждены почетными грамотами республики. Также начальнику отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Мухажиру Цурову присвоено почетное звание «3аслуженный юрист Республики Ингушетия» за заслуги в укреплении законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную работу и в связи с празднованием 220-летия образования Минюста России.

Напомним, в соответствии с Манифестом императора Александра I «Об учреждении министерств» 8 сентября 1802 года на основе Юстиц-коллегии было учреждено Министерство юстиции. Этим же документом в составе правительства предусматривалась должность министра юстиции, и он одновременно являлся Генерал-прокурором Российской империи.

Министру юстиции вверялось наблюдение за правильностью действий всех судебных мест в Империи, за исключением духовных, военных и морских. После окончательного формирования в 1803 году на Министерство юстиции были возложены функции подготовки законодательных актов, управления деятельностью судов и прокуратуры. Фактически Министерство юстиции становилось главным органом государства, формировавшим государственную политику, как в сфере уголовной, так и гражданской юстиции.

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