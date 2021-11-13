В правительстве Ингушетии наградили участников становления регионального отделения «Союз женщин России»

Премьер-министр Владимир Сластенин вручил награды директору филиала ВГТРК государственной телерадиокомпании «Ингушетия» Берсу Евлоеву и директору Национальной библиотеки республики имени Джемалдина Яндиева Радиме (Цаэш) Газдиевой за заслуги в становлении и развитии ингушского отделения «Союза женщин России».

Сластеин отметил их усердие, и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Лауреаты поблагодарили председателя сообщества Мадину Ужахову за признание, отметив, что в дальнейшем взаимодействие будет только крепнуть.

Союз женщин России был создан в 1990 году, а Ингушское региональное отделение — в сентябре 2019 года. Сюда входят около 200 человек.

В различных структурах региона функционируют 12 женсоветов, включая Ингушский государственный университет, Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, Горский кадетский корпус имени Абдулы Цороева и т. д.

Задачами и видами деятельности союза являются защита прав и интересов женщин, повышение их общественного статуса и роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, поддержка социальных инициатив в целях реализации нацпроектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры, осуществление профессиональной подготовки и переподготовки женщин и т. п.