Награды

В правительстве Ингушетии наградили участников становления регионального отделения «Союз женщин России»

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В правительстве Ингушетии состоялось награждение памятными золотыми медалями Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Премьер-министр Владимир Сластенин вручил награды директору филиала ВГТРК государственной телерадиокомпании «Ингушетия» Берсу Евлоеву и директору Национальной библиотеки республики имени Джемалдина Яндиева Радиме (Цаэш) Газдиевой за заслуги в становлении и развитии ингушского отделения «Союза женщин России».

Сластеин отметил их усердие, и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

Лауреаты поблагодарили председателя сообщества Мадину Ужахову за признание, отметив, что в дальнейшем взаимодействие будет только крепнуть.

Союз женщин России был создан в 1990 году, а Ингушское региональное отделение — в сентябре 2019 года. Сюда входят около 200 человек.

В различных структурах региона функционируют 12 женсоветов, включая Ингушский государственный университет, Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева, Горский кадетский корпус имени Абдулы Цороева и т. д.

Задачами и видами деятельности союза являются защита прав и интересов женщин, повышение их общественного статуса и роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны, поддержка социальных инициатив в целях реализации нацпроектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры, осуществление профессиональной подготовки и переподготовки женщин и т. п.

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