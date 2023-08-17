В правительстве Ингушетии обсудили план адаптации к изменениям климата

Руководитель Ингушского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Мухажир Султыгов в своем докладе отметил, что промышленные предприятия республики не наносят существенный вред атмосфере и лишь незначительно влияют на данные процессы. Водность рек не изменилась, а динамика таяния и нарастания ледников в горах стабильно устойчивая.

Тем не менее, важным аспектом обсуждения стало понимание необходимости широкой вовлеченности правительства, бизнеса и населения в разработку и реализацию регионального плана адаптации, а также внимательного отношения к окружающей среде.

Владимир Сластенин отметил, что климат меняется во всем мире и Кавказ не стал исключением. По его словам, несмотря на то, что в республике ситуация в целом стабильная, повышается среднегодовая температура, особенно в зимние и весенние месяцы, а это приводит к сокращению снежного периода и изменению режима горных рек, наблюдаются изменения в режиме осадков, а сухая растительность и высокие температуры способствуют быстрому распространению лесных пожаров.

«Все эти атмосферные изменения могут иметь серьезные последствия для экосистем, сельского хозяйства, водоснабжения. Поэтому они требуют разработки и внедрения адаптивных мер, чтобы минимизировать риски и эффективно реагировать», — подчеркнул он.

Исполняющий обязанности руководителя субъекта напомнил, что на решение этих задач и нацелен проект «Зеленая экономика» партии «Единая России».

Депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Зеленая экономика» Бекхан Барахоев подчеркнул, что одна из основных задач — переход к использованию экологически чистых источников энергии и высокоэффективному потреблению ресурсов.

«Что немаловажно, «Зеленая экономика» позволяет привлечь финансирование и ресурсы из федерального бюджета. Эта Народная программа партии подтверждает государственную поддержку и признание важности мер по борьбе с изменением климата на региональном уровне, а также дает нам возможность осуществлять эффективные проекты и программы, связанные с экологической адаптацией», — пояснил парламентарий.

Владимир Сластенин добавил, что этот вопрос необходимо решить сегодня, чтобы обеспечить устойчивое будущее для новых поколений. По его мнению, развитие возобновляемых источников энергии, сохранение лесов и охрана водных ресурсов, будут способствовать снижению выбросов парниковых газов, которые являются одной из основных причин глобального потепления, и уменьшению негативных последствий изменения климата, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.