В правительстве Ингушетии обсудили вопросы ликвидации задолженностей по зарплате

Речь шла о таких организациях, как региональное отделение ДОСААФ России, ГБОУ «ООШ Плиево», ГУП «Единый оператор Республики Ингушетия в сфере водоснабжения и водоотведения», ГУП «Ингушрегионводоканал», МУП «Малгобек-Водоканал» и других.

Отмечается, что руководство отделения ДОСААФ пообещало погасить долги до конца ноября. По ситуации с «Ингушрегионводоканалом» Олег Фурсов считает, что прокуратуре необходимо проверить правомерность действий, связанных с сохранением штатной численности предприятия, поскольку его руководству было известно о предстоящей реорганизации, тем менее не были приняты меры по расторжению трудовых контрактов. Вице-премьер обратил внимание и на дебиторскую задолженность перед организацией в размере более 1,5 млрд рублей. Он указал на необходимость ее взыскания для погашения образовавшихся долгов.

Представители организаций в свою очередь основными причинами несвоевременной выплаты зарплаты назвали нестабильное финансовое положение предприятий ЖКХ, отсутствие своевременной оплаты по договорам от контрагентов за оказанные услуги, недостаток собственных оборотных средств.

Зампред выразил недовольство ситуацией и поставил задачу принять меры для погашения задолженностей до конца декабря этого года. «Напоминаю, что существуют меры наказания вплоть до уголовной ответственности за невыплату зарплаты свыше 3-х месяцев», — подчеркнул Олег Фурсов.

По словам руководителя Государственной инспекции труда Руслана Бештоева, проводятся плановые проверки в отношении организаций, относящихся к категории высокого риска, в то время, как внеплановые — только после согласования с органами прокуратуры при условии непосредственной угрозы причинения вреда жизни граждан.

Он отметил, что усилена работа по мониторингу своевременной выплаты зарплаты. В текущем году погашена задолженность в размере более 44,5 млн рублей.

Руслан Бештоев также напомнил, что в рамках разъяснительной работы на официальном сайте инспекции и в СМИ размещается актуальная информация о нарушениях, принимаемых мерах, а также об изменениях в трудовом законодательстве. Также организована «горячая линия» 8 (8734) 55-20-71 для оперативного принятия мер воздействия на работодателей и восстановления нарушенных прав граждан в сфере оплаты труда.

«Снижение задолженности по заработной плате является одной из наших приоритетных задач, требующая жесткого контроля и совместных усилий предприятий, государства и профсоюзов», — подытожил первый заместитель главы правительства республики.