В правительстве Ингушетии обсудили вопросы обеспечения безопасности в выходные дни

Как сообщается на сайте регионального кабинета министров, заседание постоянно действующего Координационного совещания провел премьер Владимир Сластенин.

Участники обсудили организацию деятельности по охране общественного порядка и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, а также состояние работы и взаимодействия правоохранительных органов и исполнительной власти региона, мониторинг и контроль эффективности реализации национальных и федеральных проектов.