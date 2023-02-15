Безопасность

В правительстве Ингушетии обсудили вопросы обеспечения безопасности в выходные дни

0

В правительстве республики обсудили вопросы обеспечения безопасности в выходные дни 23-26 февраля текущего года.

Как сообщается на сайте регионального кабинета министров, заседание постоянно действующего Координационного совещания провел премьер Владимир Сластенин.

Участники обсудили организацию деятельности по охране общественного порядка и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, а также состояние работы и взаимодействия правоохранительных органов и исполнительной власти региона, мониторинг и контроль эффективности реализации национальных и федеральных проектов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Минкультуры региона обсудили подготовку к празднованию 100-летия ингушской государственности
В Магасе проверили исправность газового оборудования в МКД
Ученики 6–11 классов школ Ингушетии могут заработать дополнительные баллы для поступления в вузы
Рослесхоз вводит запрет на весенний профотжиг сухой травы
Известный ингушский журналист и писатель Магомед Чахкиев выпустил в свет новую книгу для детей
В Ингушетии подвели итоги общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Почти 88 литров нелегального алкоголя изъяли полицейские Ингушетии
Энергетики сокращают задолженность крупнейшего города Ингушетии
В парламенте Ингушетии рассмотрят законопроект об ежегодном увеличении пособия на детей-сирот
Депутаты приняли отставку Главы администрации Малгобекского района
Спорткомплекс за 300 млн руб. начнут строить в Ингушетии весной

Главное

Яндекс.Метрика

 