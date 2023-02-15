В правительстве Ингушетии обсудили вопросы обеспечения безопасности в выходные дни
В правительстве республики обсудили вопросы обеспечения безопасности в выходные дни 23-26 февраля текущего года.
Как сообщается на сайте регионального кабинета министров, заседание постоянно действующего Координационного совещания провел премьер Владимир Сластенин.
Участники обсудили организацию деятельности по охране общественного порядка и обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, а также состояние работы и взаимодействия правоохранительных органов и исполнительной власти региона, мониторинг и контроль эффективности реализации национальных и федеральных проектов.