В правительстве Ингушетии обсудили вопросы развития электросетевого комплекса региона

Совещание состоялось при участии профильных заместителей гендиректора компании Олега Солодовника, Константина Аликова, Сергея Полякова, и. о. директора филиала «Ингушэнерго» Рамазана Таршхоева, сообщает пресс-служба компании.

В числе основных тем заседания — совместные мероприятия республики и ПАО «Россети Северный Кавказ» по исключению массовых самовольных подключений к электрическим сетям филиала компании «Ингушэнерго».

В республике разрастаются новые жилые микрорайоны, где идет несогласованное строительство и присоединение к сети 6-10 кВ неучтенных трансформаторных подстанций и воздушных линий электропередачи. К энергообъектам массово подключаются абоненты без документов о технологическом присоединении и договоров энергоснабжения.

Подавляющее большинство жителей здесь не первый год игнорирует призывы гарантирующего поставщика прекратить хищение электроэнергии.

Подобный безответственный подход дорого обходится сетевому комплексу региона: отрасль теряет сотни миллионов рублей, предназначенных для повышения качества и надежности электроснабжения территорий. В результате проблематичным становится содержание сетевого хозяйства: текущий ремонт и обслуживание оборудования, модернизация, новое строительство обеспечиваются за счет платежей за потребленную электроэнергию.

Чтобы снизить остроту проблем на сложном участке, энергокомпания реализует комплекс мер. В том числе инвентаризацию сети 6-10 кВ, по результатам которой планируется проведение служебных проверок. Энергетики уже выявили в Малгобекском и Сунженском районах семь самовольно построенных и присоединённых к сети неучтенных трансформаторных подстанций. Кроме того, рабочие группы открыли 225 лицевых счетов физическим лицам и включили в договоры энергоснабжения 15 точек учета юридических лиц.

«Вопрос борьбы с массовыми самовольными подключениями к электрическим сетям — вопрос энергетической безопасности республики. Мы оцениваем количество бездоговорных присоединений следующими цифрами: 3 749 индивидуальных жилых домов и 57 многоквартирных домов. Для повышения надежности работы энергокомплекса региона предлагаем следующие совместные мероприятия: инвентаризация потребителей и объектов сетевого хозяйства с отображением на интерактивной карте; заключение соглашений с абонентами-бездоговорниками; присвоение адресов в государственном адресном реестре и оформление правоустанавливающих документов на земельные участки и жилые дома; подписание актов о технологическом присоединении и открытие лицевых счетов», — отметил Роман Левченко.

Важной темой совещания стали мероприятия в части консолидации бесхозяйных электросетевых активов на базе энергокомпании, необходимые для снижения аварийности и оптимизации расходов. Работа ведётся в соответствии с поручениями Правительства РФ. С 2019 по 2022 год «Россети Северный Кавказ» приняли на обслуживание в республике 615 ранее бесхозяйных энергообъектов.

В текущем году по результатам обследования 994 объектов сетевого хозяйства рабочие группы выявили 298 единиц оборудования, имеющего признаки бесхозяйного. Специалисты готовят необходимые документы для признания права собственности в судебном порядке.

«Важность и актуальность направления обусловлена необходимостью модернизации электросетевого комплекса региона. Скорейшее завершение процесса консолидации — в интересах развития республики. В этом вопросе нам очень важно содействие органов исполнительной власти Ингушетии», — подчеркнул Роман Левченко.

Особое внимание участники встречи уделили совместным усилиям властей и энергетиков по повышению платежной дисциплины потребителей, сделав акцент на работе по ограничению энергоснабжения хронических неплательщиков.

Так, за 11 месяцев текущего года специалисты филиала «Ингушэнерго» направили почти 20 тыс. заявок на введение ограничений энергоснабжения в отношении неплательщиков, чей суммарный долг превысил 923 млн рублей. Благодаря адресной работе с должниками в бюджет компании удалось вернуть почти 309 млн рублей.

«Ликвидация долгов за потреблённые энергоресурсы — это ежедневная комплексная работа наших специалистов: проверки приборов учета; инвентаризация абонентской базы; оперативное проведение мероприятий по отключению потребителей, имеющих задолженность за использованную электроэнергию; рейды по пресечению неучтенного потребления энергоресурса; оформление исковых заявлений для взыскания задолженности в судебном порядке. Каждый сегмент взят на особый контроль, — рассказал Роман Левченко. — Крайне важным считаю совместное с Правительством Ингушетии решение о разработке Плана мероприятий для снижения задолженности за электроэнергию, принятое по итогам межведомственного совещания. Главное сейчас продолжить активную проработку данного направления».

«В первую очередь сейчас важно решить два вопроса — исключить самовольные подключения к электрическим сетям и обеспечить подключение новых. Нами будет рассмотрена дорожная карта, и совместными усилиями мы выработаем пути решения. Как мы видим, нынешние меры недостаточно эффективны, поэтому стоит рассмотреть и другие, более жесткие, в противном случае мы не добьемся необходимых результатов», — отметил в свою очередь вице-премьер.

По итогам заседания штаба приняты совместные решения о скорейшем решении озвученных задач.