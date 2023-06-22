Безопасность

В правительстве Ингушетии поддержали акцию Госавтоинспекции «Неделя безопасности дорожного движения»

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Магомед Евлоев и Игорь Антонов

Исполняющий обязанности председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев и советник Главы республики Игорь Антонов предупредили водителей, что, набирая скорость можно остановить жизнь, поддержав акцию УГИБДД МВД по региону «Неделя безопасности дорожного движения».

Евлоев призвал каждого автомобилиста стать примером для подрастающего поколения, и помнить, что снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий является совместной национальной задачей.

Антонов добавил, что главными причинами трагедий на дорогах являются несоблюдение скоростного режима и пренебрежение правилами дорожного движения.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в целях предотвращения и предупреждения ДТП с 19 по 26 июня в республике проходит «Неделя безопасности дорожного движения».

«Речь идет о целом комплексе профилактических мероприятий, с целью привлечения внимания широкой общественности к проблеме аварийности», — отметила старший инспектор по безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по республике Зара Ужахова.

Напомним, 16 июня текущего года в Сунженском районе республики произошла трагедия. В результате ДТП погибли 7 человек: отец, мать и трое их несовершеннолетних детей, а также два родных брата.

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