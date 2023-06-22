В правительстве Ингушетии поддержали акцию Госавтоинспекции «Неделя безопасности дорожного движения»

Евлоев призвал каждого автомобилиста стать примером для подрастающего поколения, и помнить, что снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий является совместной национальной задачей.

Антонов добавил, что главными причинами трагедий на дорогах являются несоблюдение скоростного режима и пренебрежение правилами дорожного движения.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в целях предотвращения и предупреждения ДТП с 19 по 26 июня в республике проходит «Неделя безопасности дорожного движения».

«Речь идет о целом комплексе профилактических мероприятий, с целью привлечения внимания широкой общественности к проблеме аварийности», — отметила старший инспектор по безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по республике Зара Ужахова.

Напомним, 16 июня текущего года в Сунженском районе республики произошла трагедия. В результате ДТП погибли 7 человек: отец, мать и трое их несовершеннолетних детей, а также два родных брата.