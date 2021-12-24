В правительстве Ингушетии подвели итоги работы за год комиссии по делам несовершеннолетних

Результаты были представлены начальником отдела воспитания, дополнительного образования и социальной реабилитации детей Минобрнауки республики Луизой Тумгоевой. Она отметила, что КДН провела в этом году 9 заседаний, посвященных в основном вопросам профилактики травли несовершеннолетних и их деструктивного поведения, наркомании и терроризма, проводимой органами опеки и попечительства муниципалитетов работе, совершенствованию системы воспитания в организациях, оказывающих помощь детям в трудной жизненной ситуации.

Проведен республиканский семинар, на котором были затронуты темы профилактики правонарушений среди подростков и защиты прав несовершеннолетних детей.

Также создан банк данных детей из семей «группы риска», а в общеобразовательных организациях функционирует почта доверия.

В сфере социального обслуживания функционирует республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, являющийся единственным учреждением в регионе, обеспечивающим социальную реабилитацию несовершеннолетних из малоимущих семей и семей, находящихся в социально-опасном положении. Прием детей в РСРЦ происходит по рекомендации муниципальных КДН.

Сегодня там проходят реабилитацию 50 детей из неблагополучных семей.

Кроме этого, комиссия старается уделять внимание организации досуга детей и занятости детей и молодежи. Проводятся занятия в кружках домов культуры, в детских школах искусств и художественных школах. Предоставляется бесплатный доступ на все виды культурных мероприятий: спектакли, концерты, фестивали, экскурсии, тематические акции, книжные выставки. Музейными и театральными учреждениями регулярно проводятся дни открытых дверей с бесплатным посещением.

Тумгоева также напомнила, что Минобрнауки Ингушетии с 2010 года существует дистанционная служба экстренной психологической помощи. Детский телефон доверия работает с 9 до 18 часов: 8 800 200 01 22. С марта следующего года его планируется перевести на круглосуточный режим.

На заседании обсуждался план работы на следующий год.