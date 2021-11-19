В правительстве Ингушетии предупредили, что за фальшивый сертификат можно получить реальный срок

«Хочу обратиться к нашим жителям — не подвергайте опасности себя и своих близких, соблюдайте все меры, берегите себя и свое окружение», — сказала Амриева, отметив, что приобретение фальшивого сертификата ставит под угрозу население.

Вице-премьер добавила, что в России возбудили уже более 500 уголовных дел за изготовление и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации.

По словам Амриевой, сегодня в республике, как и по всей стране, складывается непростая эпидемиологическая ситуация.

«Ощущается колоссальная нагрузка на систему здравоохранения, ужесточается режим по введению ограничительных мер. Но, если население не будет соблюдать эти меры и прививаться, ожидаемого результата не будет. Остановить распространение коронавирусной инфекции можно только путем строгого соблюдения антиковидных мер и вакцинирования. Ведь история показывает, что такие страшные эпидемии как чума, оспа и другие удалось победить именно благодаря вакцинации», — подчеркнула заместитель председателя правительства Ингушетии.

Напомним, 8 ноября вступил в силу приказ министерства здравоохранения России, который утвердил форму документа, названного «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)».