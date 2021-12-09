В правительстве Ингушетии прошло завершающее в 2021 году заседание по легализации объектов налогообложения
В правительстве Ингушетии завершилось 10-е заключительное в этом году выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам государственного учёта объектов недвижимости и земельных участков Сунженского района. Провели совещание первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов и глава администрации Магомед Дзейтов.
«В целом за этот год зампредом отмечена позитивная динамика и эффективные результаты работы межведомственной комиссии, благодаря которой налогооблагаемая база республики пополнилась на 6147 объектов. Что касается Сунженского района, легализованы 65 объектов недвижимости, в том числе объекты коммерческой деятельности и 98 земельных участков. Выявлены 886 несуществующих земельных участков и объектов недвижимости, сведения о которых направлены в Росреестр для снятия с учета. Также 126 пользователей объектов признаны правообладателями ранее учтенных объектов», — сказал собеседник.
По его словам, также из 311 субъектов предпринимательской деятельности 93 — не учтены, работа 30 — приостановлена, а за незаконную предпринимательскую деятельность было наложено 63 штрафа.