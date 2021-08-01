В правительстве Ингушетии сообщили о четырехкратном росте заболеваемости Covid-19 за две недели

«Если в начале месяца у нас в больнице лежало 84 человека, то на сегодняшний день — это 433 человека, рост в 4 с лишним раза», — отметил премьер-министр республики Владимир Сластенин на экстренном совещании в правительстве, проведенном по поручению Главы региона Махмуд-Али Калиматова с участием представителей Минздрава, Росздравнадзора, Роспотребнадзора и медиков.

Сластенин обсудил с участниками мероприятия меры по стабилизации ситуации в больницах республики, сложившейся в связи с поступлением в стационары большого количества больных в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения региона Рукият Торшхоева отметила, что третья волна ковида характеризуется боле агрессивным поведением вируса, люди поступают в больницы со значительным поражением легких и в запущенном состоянии. Большинство из них нуждается в кислородных масках и аппаратах ИВЛ, которых в данной ситуации недостаточно.

По словам премьер-министра, если уже сегодня не принять экстренные меры, то положение может оказаться критическим.

«В день продолжает выявляться 50-60 человек вновь заболевших. Мы уже разворачиваем новые койки. Остро стояла проблема, особенно вчера, с подачей и обеспечением кислородом. Сегодня были приняты меры, чтобы обеспечить бесперебойные поставки кислорода в больницы», — отметил Сластенин, комментируя ситуацию СМИ.

Глава правительства считает, что противовирусных препаратов в больницах достаточно, но есть несколько причин, которые серьезно повлияли на сложившуюся ситуацию. По его мнению, одна из проблем связана с тем, что люди неактивно идут на вакцинацию, так как у них нет полного представления в целом по ситуации.

«Основная масса людей не понимает, что у нас сегодня в больницу попадают молодые люди и даже дети. Ковид значительно помолодел. В республике целыми семьями попадают в больницу. Попадают также люди, которые приехали из других городов, пообщались в семьях, побыли на свадьбах, на похоронах — и это происходит массово. Мы вынуждены уже говорить, что больше надо лечить на дому», — подчеркнул премьер-министр.

Сластенин в очередной раз обратился к жителям республики, к духовенству с просьбой самостоятельно ограничить посещения массовых мероприятий, связанных со свадьбами и похоронами, а также проводить пятничные молитвы вне помещений мечети, на свежем воздухе.

«Позаботьтесь о себе и людях, уважаемые жители республики», — призвал Сластенин.

Касаясь возможностей введения властями региона жестких ограничительных мер, он отметил: «Вводить жесткие ограничения, пока они не приняты на законодательном уровне, мы не можем. На сегодняшний день эта мера действует, как добровольная. Хотя многие города уже пришли к выводу, что не 60, а не менее 80 процентов жителей надо вакцинировать. Наверное, мы к этому придем, если болезнь будет распространяться такими темпами, по-другому мы ее уже не остановим».

Напомним, что в республике развернуто 356 коек в пяти медицинских организациях, включая 37 реанимационных. При необходимости резерв может быть увеличен. Также организована работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных.

Создан резерв лекарственных препаратов для амбулаторного лечения на два месяца, для стационарного лечения — до полутора месяцев, средств индивидуальной защиты — на пять месяцев.

Создано 6 амбулаторных ковид-центров, сформированы бригады для работы с больными. Функционирующая горячая линия подключена к единому номеру 122, который обслуживают 10 операторов колл-центра.