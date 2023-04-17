В правительстве Ингушетии в дни праздника Ид аль-Фитр будет работать оперативный штаб

Штаб будет координировать деятельность служб и ресурсоснабжающих организаций по вопросам газо-, электро- и водоснабжения. Для ликвидации возможных аварий подготовлены бригады с расчетом на каждый муниципальный округ, а также спецтехника и запас материалов и оборудования.

«Необходимо предельно серьезно и ответственно подойти к работе оперативного штаба и сделать все, чтобы в праздничные дни люди не испытывали никаких трудностей. На каждое обращение нужно моментально реагировать и решать вопросы в максимально короткое время», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Номера «горячей линии»: 8 (8734) 55-14-23; 8 (928) 747-75-44.

Ранее Глава республики подписал указ о праздновании мусульманского праздника Ураза-Байрам (Мархаш) после месяца строгого поста. Выходными объявлены 20-22 апреля.

В течение этих трех дней на территории региона запрещены продажа и распитие спиртных напитков. Органам исполнительной власти поручено организовать круглосуточное дежурство. Такие же рекомендации даны и муниципалитетам.

Правоохранителям рекомендовано принять в праздничные дни дополнительные меры для обеспечения безопасности и общественного порядка.