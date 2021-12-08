В правительстве призвали жителей Ингушетии написать правовой диктант

V Всероссийский правовой (юридический) диктант состоит из 40 вопросов, на ответы будет выделено 60 минут. Тематика вопросов: Конституция России, основы законодательства в сфере уголовной и административной ответственности, трудовых, гражданских, семейных прав.

Участникам будут доступны «Базовый» и «Профессиональный» уровни теста.

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В этом году диктант впервые переведен на английский, китайский и португальский языки.

Принять участие в акции могут все желающие в возрасте от 14 лет. По завершении теста каждый участник получит сертификат о прохождении диктанта с персональным результатом.