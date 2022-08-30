Правительство

В правительстве России определились с календарем праздничных дней в 2023 году

0

В правительстве России определились с календарем выходных и праздничных дней в 2023 году.

Новогодние праздники начнутся 31 декабря этого года и продлятся до 8 января следующего включительно.

Выпадающие на воскресенье нерабочие праздничные дни 1 и 8 января перенесены на 24 февраля и 8 мая. Таким образом в феврале страна будет отдыхать с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая.

Нерабочими также установлены 8 марта, 29 апреля — 1 мая, 10-12 июня, 4-6 ноября, пишет «РГ».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские кикбоксеры успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Избербаше
В городе Карабулаке Ингушетии после ремонта открылась модернизированная детская школа искусств
За СВУ и пистолет-авторучку житель Ингушетии получил пять лет колонии
В Ингушетии житель Владикавказа приговорен к 350 часам работ за мошенничество
Два человека госпитализированы после ДТП в Ингушетии
Боеприпас разрывного действия изъят у жителя Ингушетии
9 учеников получили школьные наборы от полицейских города Сунжи Ингушетии
Ингушский спортсмен Магомед-Амин Цечоев стал призёром всероссийских соревнований по дзюдо
Ингушские дзюдоисты завоевали две медали на XI Летней спартакиаде учащихся России
Власти Ингушетии отправили жителям ЛДНР 20 тонн питьевой воды
В мэрии столицы Ингушетии призвали горожан уважать труд коммунальщиков

Главное

Яндекс.Метрика

 