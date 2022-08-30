В правительстве России определились с календарем праздничных дней в 2023 году

Новогодние праздники начнутся 31 декабря этого года и продлятся до 8 января следующего включительно.

Выпадающие на воскресенье нерабочие праздничные дни 1 и 8 января перенесены на 24 февраля и 8 мая. Таким образом в феврале страна будет отдыхать с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая.

Нерабочими также установлены 8 марта, 29 апреля — 1 мая, 10-12 июня, 4-6 ноября, пишет «РГ».