В правительстве России определились с календарем праздничных дней в 2023 году
В правительстве России определились с календарем выходных и праздничных дней в 2023 году.
Новогодние праздники начнутся 31 декабря этого года и продлятся до 8 января следующего включительно.
Выпадающие на воскресенье нерабочие праздничные дни 1 и 8 января перенесены на 24 февраля и 8 мая. Таким образом в феврале страна будет отдыхать с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая.
Нерабочими также установлены 8 марта, 29 апреля — 1 мая, 10-12 июня, 4-6 ноября, пишет «РГ».