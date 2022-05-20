В правительстве России разработают план действий по реализации реформы обращения с ТКО в Ингушетии

В СКФО построено шесть объектов инфраструктуры, мощность введенных в эксплуатацию с 2019 года объектов составила немногим более 770 тыс. т в год по обработке и 15,5 тыс. т в год по утилизации ТКО. Такие объекты введены в эксплуатацию в Ставропольском крае и КБР.

По итогам совещания вице-премьер отметила, что институт развития АО «Кавказ. РФ» выделит 5 млрд рублей на развитие системы обращения с ТКО в регионах Северного Кавказа.

«Усилия корпорации и усилия «Российского экологического оператора» будут объединены. Благодаря всем мерам поддержки будет выстроена эффективная система обращения с отходами в округе и достигнуты показатели проекта», — отметила Абрамченко.

Она обратила внимание на объем работ, который региону еще только предстоит выполнить. «Для выполнения задач реформы необходимо создать или реконструировать 14 объектов по обработке мощностью 2,6 млн т. Кроме того, нужны еще 19 объектов по утилизации мощностью 1,3 млн т. Регионам СКФО необходимо существенно нарастить темпы реализации реформы», — сказала зампред

Во всех субъектах СКФО запущен институт регионального оператора, ППК «РЭО» совместно с Минприроды России проведена инвентаризация всей инфраструктуры отрасли, определены существующие пробелы и намечены точки роста. Безусловным лидером в округе является Ставропольский край: все показатели проекта выполняются, край идет с опережением.

«К сожалению, пока нет ощутимых успехов для Ингушетии. Но мы договорились, что коллеги приедут в Москву, и мы совместно составим план действий, каким образом можно уже в 2024 году создать соответствующие мощности по сортировке и по утилизации, сократить количество несанкционированных свалок», — отметила Абрамченко.