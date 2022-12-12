В праздничные дни при правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб

Об этом на заседании правительства под руководством Главы региона и Махмуд-Али Калиматова сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики Ахмет Лолохоев.

По его словам, соответствующий график круглосуточного дежурства представителей ресурсоснабжающих организаций уже утвержден. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ЖКХ, жители республики могут обратиться по следующим номерам — 8 (8734) 55-14-23; 8 (928) 747-75-44 и по номеру горячей линии «112».

Для предотвращения аварийных ситуаций ресурсоснабжающим организациям рекомендовано укомплектовать бригадные автомашины, спецтехнику, аварийный запас материалов и оборудования в срок до 16 декабря.

Калиматов подчеркнул, что работа оперативного штаба очень ответственная, особенно в период праздников.

«Напоминаю, что на каждое обращение нужно моментально реагировать и решать вопросы в максимально короткое время. Не забывайте, что от вас может зависеть не только комфорт людей, а иногда даже их здоровье и жизнь», — обратил внимание руководитель субъекта.

Вместе с этим, участники заседания обсудили работу и общественного транспорта на время новогодних выходных дней.

Как отметил министр промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев, в основном все маршрутные сообщения внутриреспубликанского направления будут работать согласно графику выходного дня, а графики функционирования маршрутов: Назрань — Сунжа, Назрань — Магас, Назрань — Малгобек, при необходимости, будут продлены. Также дежурства будут организованы и на территории аэропорта «Магас» и на объектах «РЖД».

Информация о транспортном обслуживании в праздники, а также контактные номера телефонов «горячей линии» будут размещены на официальном сайте Министерства промышленности и цифрового развития республики, а также в СМИ и социальных сетях, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.