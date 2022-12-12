Оперативный штаб

В праздничные дни при правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб

0

С 31 декабря текущего года до 9 января 2023 года при правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб в составе представителей Минэнерго и ресурсоснабжающих организаций. Они будут оперативно реагировать на обращения граждан при возникновении проблем в сфере ЖКХ.

Об этом на заседании правительства под руководством Главы региона и Махмуд-Али Калиматова сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики Ахмет Лолохоев.

По его словам, соответствующий график круглосуточного дежурства представителей ресурсоснабжающих организаций уже утвержден. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ЖКХ, жители республики могут обратиться по следующим номерам — 8 (8734) 55-14-23; 8 (928) 747-75-44 и по номеру горячей линии «112».

Для предотвращения аварийных ситуаций ресурсоснабжающим организациям рекомендовано укомплектовать бригадные автомашины, спецтехнику, аварийный запас материалов и оборудования в срок до 16 декабря.

Калиматов подчеркнул, что работа оперативного штаба очень ответственная, особенно в период праздников.

«Напоминаю, что на каждое обращение нужно моментально реагировать и решать вопросы в максимально короткое время. Не забывайте, что от вас может зависеть не только комфорт людей, а иногда даже их здоровье и жизнь», — обратил внимание руководитель субъекта.

Вместе с этим, участники заседания обсудили работу и общественного транспорта на время новогодних выходных дней.

Как отметил министр промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев, в основном все маршрутные сообщения внутриреспубликанского направления будут работать согласно графику выходного дня, а графики функционирования маршрутов: Назрань — Сунжа, Назрань — Магас, Назрань — Малгобек, при необходимости, будут продлены. Также дежурства будут организованы и на территории аэропорта «Магас» и на объектах «РЖД».

Информация о транспортном обслуживании в праздники, а также контактные номера телефонов «горячей линии» будут размещены на официальном сайте Министерства промышленности и цифрового развития республики, а также в СМИ и социальных сетях, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия стала активным участником Всероссийского культурного марафона
Юный вольник из Ингушетии Ахмед Шаухалов стал призером турнира в Чечне
В Ингушетии до конца декабря проведут девять продовольственных ярмарок
Власти Ингушетии и Центрабанк намерены урегулировать цены на продукты в регионе
Ингушетия сможет экстренно принять до 200 вынужденных переселенцев из Херсонской области
Сенатор подключится к решению проблем ветеринарной службы Ингушетии
В Малгобекском районе Ингушетии провели первенство по боксу памяти погибших в ходе СВО бойцов
Премьер Ингушетии: Конституция — главный гарант независимости и целостности России
В Ингушетии от полиомиелита привили более 11 тыс. детей
Исмаил Муцольгов стал победителем Кубка мира по боксу нефтяных стран
Ингушские дзюдоисты стали бронзовыми призерами Кубка России среди взрослых

Главное

Яндекс.Метрика

 