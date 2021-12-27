В праздничные выходные дни в правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб

Об этом сообщил замминистра промышленности и цифрового развития региона Мусса Чапанов на заседании под руководством вице-премьера Магомеда Евлоева.

Чапанов отметил, что жители республики могут обратиться с жалобами на качество электро-, газо- и водоснабжения на телефоны «горячей линии»: 8 (8734) 55-14-23 и 8 (928) 747-75-44.

Кроме того, люди смогут позвонить в «Службу 112», а также на номера телефонов: по газоснабжению — 104, 8 (906) 488-47-00, +7 (8734) 22-10-83; электроснабжению — 8 (800) 775-91-12; водоснабжению 8 (928) 098-50-78, 8 (928) 695-79-47.

Замминистра добавил, что во всех органах исполнительной власти и местного самоуправления республики приказами назначены ответственные дежурные согласно утвержденному графику, и ответственные сотрудники из числа представителей ресурсоснабжающих организаций.

Евлоев дал поручение в указанные дни взять на особый контроль работу членов оперативного штаба и наладить качественную обратную связь с жителями региона.