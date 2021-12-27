Оперативный штаб

В праздничные выходные дни в правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб

0

С 31 декабря уходящего года по 9 января 2022 года в правительстве Ингушетии круглосуточно будет работать оперативный штаб, в который войдут представители ресурсоснабжающих организаций.

Об этом сообщил замминистра промышленности и цифрового развития региона Мусса Чапанов на заседании под руководством вице-премьера Магомеда Евлоева.

Чапанов отметил, что жители республики могут обратиться с жалобами на качество электро-, газо- и водоснабжения на телефоны «горячей линии»: 8 (8734) 55-14-23 и 8 (928) 747-75-44.

Кроме того, люди смогут позвонить в «Службу 112», а также на номера телефонов: по газоснабжению — 104, 8 (906) 488-47-00, +7 (8734) 22-10-83; электроснабжению — 8 (800) 775-91-12; водоснабжению 8 (928) 098-50-78, 8 (928) 695-79-47.

Замминистра добавил, что во всех органах исполнительной власти и местного самоуправления республики приказами назначены ответственные дежурные согласно утвержденному графику, и ответственные сотрудники из числа представителей ресурсоснабжающих организаций.

Евлоев дал поручение в указанные дни взять на особый контроль работу членов оперативного штаба и наладить качественную обратную связь с жителями региона.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии поздравил спасателей с профессиональным праздником
В выходные дни в больницах Ингушетии не будет проблем с медицинским кислородом, заверили в Минздраве региона
62-летний житель Ингушетии предстанет перед судом за незаконное хранение марихуаны
В Сунженском районе Ингушетии открылась первая модельная библиотека
Глава Ингушетии провел прием граждан по личным вопросам
Ингушская прокуратура добилась закрытия 11 сайтов за продажу снюса
Житель Ингушетии получил условный срок и лишился прав за управление автомобилем в состоянии опьянения
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку «Новый год у ингушей. История праздника»
Главному энергетику Ингушетии объявлена благодарность Главы республики
Жительница Ингушетии признана виновной в мошенничестве на сумму 4 млн рублей
Кикбоксеры из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на Кубке России в Башкортостане

Главное

Яндекс.Метрика

 