Праздник

В преддверии 8 Марта мэр Назрани посетил мать одного из мобилизованных в зону СВО

0

В преддверии Международного женского дня 8 Марта мэр Назрани Урусхан Евлоев лично поздравил с наступающим праздником мать одного из мобилизованных в зону СВО Фатиму Измайлову.

Глава города, сообщила его пресс-служба, обратил пристальное внимание на здоровье пожилой женщины и пообещал отправить её на санаторное лечение.

После встречи Урусхан Евлоев поручил заместителю главы администрации по социальным вопросам продолжить отслеживать, в какой помощи нуждаются родственники мобилизованных, и незамедлительно предпринимать меры в случае необходимости.

Напомним, что в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» оказывается всесторонняя помощь и поддержка семьям мобилизованным. Администрация города Назрани в лице Урусхана Евлоева также принимает активное участие в акции, уделяя пристальное внимание семьям тех, кто сегодня на передовой.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский футболист Аслан Муталиев дебютировал в составе краснодарской «Кубани»
Ингушский дзюдоист Джафар Костоев стал бронзовым призером рейтингового турнира
Главу кооператива из Ингушетии уличили в незаконном получении гранта в 5 млн руб.
В Ресурсном центре добровольчества Ингушетии прошел образовательный тренинг по медиаволонтерству
В Ингушетии подвели итоги мероприятий ко Дню зимних видов спорта
Тайник с боеприпасами в Малгобекском районе Ингушетии прятал участник НВФ
Более 13,5 тыс. детей привито в Ингушетии от полиомиелита в I туре кампании дополнительной иммунизации
Первые очистные сооружения собственного производства установили в горном районе Ингушетии
В Ингушетии на три месяца раньше завершили второй этап капремонта дороги
Для ботанического сада в Ингушетии выделен земельный участок площадью около 60 тыс. квадратных метров
Около 50 км автодорог обновят в Ингушетии в 2023 году

Главное

Яндекс.Метрика

 