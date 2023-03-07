В преддверии 8 Марта мэр Назрани посетил мать одного из мобилизованных в зону СВО

Глава города, сообщила его пресс-служба, обратил пристальное внимание на здоровье пожилой женщины и пообещал отправить её на санаторное лечение.

После встречи Урусхан Евлоев поручил заместителю главы администрации по социальным вопросам продолжить отслеживать, в какой помощи нуждаются родственники мобилизованных, и незамедлительно предпринимать меры в случае необходимости.

Напомним, что в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» оказывается всесторонняя помощь и поддержка семьям мобилизованным. Администрация города Назрани в лице Урусхана Евлоева также принимает активное участие в акции, уделяя пристальное внимание семьям тех, кто сегодня на передовой.