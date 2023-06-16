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В преддверии профессионального праздника в Ингушетии наградили медиков

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В преддверии профессионального праздника, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня, в Ингушетии наградили медиков.

Как сообщается в Телеграм-канале регионального Минздрава, министр Магомедбашир Балаев вручил заслуженные награды сотрудникам Ингушской республиканской клинической больницы имени Алаудина Ахушкова, республиканского клинического перинатального центра и Назрановской районной больницы «за многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения».

«Ежедневно сотни людей нуждаются в нашей с вами помощи и поддержке. От вашего профессионализма и оперативности зависят судьбы этих людей, их родных и близких. Ведь здоровье — главное богатство без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и останется востребованным и уважаемым», — отметил Балаев.

Напомним, что раньше День медика отмечали в неофициальной обстановке — каждый регион по своему усмотрению. В 1980 году был издан указ Президиума Верховного Совета СССР. В текущем году праздник приходится на 18 июня.

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