В предгорном селе Даттых Ингушетии к 30-летию республики состоялось открытие автодороги

Общая протяженность магистрали составляет 17 километров, ширина — 6 метров, контрактная стоимость объекта — около 440 млн рублей, сообщает пресс-служба Глава и правительства республики.

Проект реализован к юбилейной дате министерством автомобильных дорог региона по поручению руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова, который принял участие в торжественном мероприятии.

Калиматов поблагодарил дорожников за проделанную работу. Он отметил, что ввод в эксплуатацию двухполосного полотна имеет стратегическое значение для республики.

«Новая дорога, обеспечивающая связь села Даттых с остальной Ингушетией — жизненно важная коммуникация для этих перспективных территорий. Она связывает отдаленное село с другими районами. Мы вместе с властями и жителями сельских поселений будем решать задачу дальнейшего социально-экономического обустройства предгорной части республики. У этих мест большой сельскохозяйственный потенциал, условия для роста личных подсобных хозяйств, животноводства, садоводства, дорожной сферы услуг», — подчеркнул Глава региона.

Напомним, сельское поселение Даттых фактически было заброшено более 20 лет из-за нестабильной обстановки. Вместе с появлением транспортной артерии власти намерены возвести первые объекты культуры и здравоохранения: запланировано строительство нового ДК и ФАП.

Здесь уже проведены свет и газ, восстановлено водоснабжение с установкой накопителя на 100 кубометров.

Первоочередной задачей в рамках социально-экономического развития предгорной зоны является возвращение в Даттых его жителей, после чего планируется дальнейшее расширение инфраструктуры — строительство детского сада и школы.

По данным сельской администрации, всего в населенном пункте зарегистрировано 240 человек, но пока на постоянной основе проживают порядка десяти семей, еще столько же приезжают заниматься хозяйством.