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В предгорном селе Даттых Ингушетии практически завершено строительство ДК

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В сельском поселении Даттых Сунженского района республики практически завершено строительство первого в истории населенного пункта дома культуры на 200 мест. Готовность объекта составляет 93%, сообщили «Ингушетии» в правительстве региона.

Подрядной организацией практически завершены фасадные и внутренние отделочные работы, благоустроена территория. Одноэтажное здание общей площадью 705,2 кв. м будет оснащено современной звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой.

В ДК предусмотрены библиотека, студия вокала, кружки для занятий изобразительным и декоративно-прикладным искусством, хореографией. Проект реализуется по программе возрождения малых сел.

Напомним, что приграничное с Чечней село Даттых, основанное еще в 1801 году, оставалось заброшенным более двух десятков лет из-за боевых действий в соседнем регионе.

В населенный пункт вернулось уже порядка 70 человек из ранее проживавших 280, после того, как появилась 18-километровая асфальтированная дорога ФАД «Кавказ» — Нестеровская — Алкун — Таргим -Чми». А республиканские и муниципальные власти восстановили электричество, подачу газа и воды, установив накопитель на 100 кубометров. Также здесь планируется строительство фельдшерско-акушерского пункта, земельный участок для этого выделен в удобном месте.

Ранее Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил, что Даттых красивейшее село и будет жаль, если все жители покинут его из-за отсутствия условий для жизни.

«Такого мы допустить не можем. Будем и впредь уделять должное внимание возрождению, социально-экономическому развитию малых сел республики, строительству социально значимых объектов. В этом плане, нам навстречу идут федеральные власти», — отметил Калиматов.

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