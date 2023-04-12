В пресс-центре газеты «Ингушетия» прошла пресс-конференция, посвящённая Всероссийской ярмарке трудоустройства

Как отметил глава Минтруда Ингушетии, ярмарка проводится в два этапа: на региональном и федеральном уровне. Первый пройдёт 14 апреля, второй запланирован на июнь текущего года. На ярмарке будет представлено свыше 11 тысяч вакансий от 16 субъектов РФ и свыше 250 вакансий от Ингушетии. Рабочие места представят 20 организаций и предприятий со всех районов республики.

Главные цели мероприятия — это обеспечение кадрами приоритетных отраслей региональной экономики, помощь в трудоустройстве безработных граждан, в первую очередь на предприятия республики, информирование соискателей о перспективных профессиях и карьерных возможностях.

Соискатели смогут посетить площадки на ярмарке, где их научат правильно составлять резюме, ознакомят с государственными сервисами службы занятости, представят специализированный банк вакансий республики и других регионов, помогут подать заявку на обучение в рамках нацпроекта «Демография». Обучение будет проводиться по наиболее востребованным на рынке труда профессиям абсолютно бесплатно. Кроме того, как подчеркнул заместитель директора ЦЗН Назрановского района Салман Кулбужев, будут проведены онлайн-собеседования соискателей с работодателями.

Кроме безработных граждан, к участию в ярмарке приглашаются студенты, школьники и их родители. «Наши эксперты помогут выбрать наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства и обучения», — отметил Кулбужев.

Специально для федерального этапа ярмарки будет создана отдельная страница портала «Работа в России», где соискатели смогут ознакомиться с лучшими предложениями от работодателей.

Как заявил Хаджибекир Муталиев, уровень регистрируемой безработицы составил 9,8% от трудоспособного населения республики, в то время как два года назад он доходил до 16%. На 10 апреля текущего года в Ингушетии числится 279 100 человек экономически активного населения, из них 197 300 — занятые, а 81 800 человек — не имеющие работы.

Напомним, место проведения ярмарки: с. п. Экажево, улица Муталиева, 283.