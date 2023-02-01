В пресс-центре газеты «Ингушетия» состоится презентация альбома «Ингушские орнаменты. 1924»

Иллюстрированную презентацию проведет доктор исторических наук, руководитель мастерской войлочного ковроделия «Истинг» Дзарахова Зейнеп Магомет-Тагировна.

Отмечается, что рукописная версия этого альбома жителям Ингушетии знакома из электронных сетей. Но альбом не был исследован до сих пор. В альбоме даны статья доктора исторических наук З. М-Т. Дзараховой «История происхождения альбома...», рецензии докторов наук В. А. Дмитриева (СПб), М. Б. Цороевой (Франция), художника О. А. Леонова, академика Российской академии художеств и др.

«Рисунки, представленные в альбоме, были сделаны первым профессиональным художником из ингушей Хаджи-Бекиром Бачиевичем Ахриевым. Как художник, краевед и житель горной Ингушетии, он с 1920 до 1938 года принимал участие в археолого-этнографических экспедициях, был проводником, переводчиком и художником. Как известно, художникам отводилась ответственная роль, так как нередко их зарисовки несли документальную функцию в те годы. Кавказовед Евгений Игнатьевич Крупнов отмечает работу Хаджи-Бекира Ахриева в составе экспедиции в Арамхинском ущелье горной Ингушетии в 1920-1922 гг.», — сообщила Зейнеп Дзарахова.

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Адрес презентации: г. Магас, ул. Никиты Хрущева, д. 12 (4 этаж).

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