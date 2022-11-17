В пресс-центре газеты «Ингушетия» журналистам региона вручили памятные медали

«Как мы знаем, в этом году нашей республике исполнилось 30 лет. Это знаменательное событие. Распоряжением Главы региона была учреждена памятная медаль. Сегодня в зале собрались члены Союза журналистов республики, именно те, кто работает и работал на протяжении многих лет в СМИ — действующие сотрудники, ветераны, родственники тех, кого, к сожалению, с нами уже нет — Батарбека Шакриева, Магомеда Зангиева и других», — отметил председатель регионального отделения Союза журналистов России Шамсудин Боков.

Всего почётных медалей удостоились 47 человек. Всем журналистам Ингушетии пожелали долгой творческой жизни и здоровья.

Ветераны журналистики, представители старшего поколения Хава и Жансурат Аушевы, Хава Абадиева, Альбика Газгиреева, Якуб Манкиев и другие, отметили значимость своей государственности, когда есть возможность выбрать свой путь развития. Речь шла, в том числе, и о СМИ

«Мы помним те дни, когда наша республика создавалась в тяжелейших условиях. У нас тогда был стимул пережить, перебороть неприятные обстоятельства становления Ингушетии, как полноценного субъекта. Конечно, в этом огромная роль тех, кто изначально работал на радио, телевидении, в газетах. Отрадно видеть успехи и тех, кто пришёл после нас. Всегда приятно, когда твои заслуги отмечены», — подчеркнула редактор ГТРК Ашат Котиева.

Также на встрече Шамсудин Боков отчитался о своей поездке в Москву, на очередной съезд Союза журналистов России. Он сообщил, что председателем общественной организации работников СМИ страны на ближайшие пять лет вновь избран (единогласно) Владимир Соловьев, которому исполнилось 58 лет. Кроме того, было рассказано о законодательных инициативах, которые направлены на совершенствование работы средств массовой информации, об изменениях в организационном плане, о приоритетных путях развития ингушской региональной организации.