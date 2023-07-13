В Пригородном районе состоялись похороны погибшего в зоне СВО росгвардейца Хасана Тимурзиева

На похоронах в селе Чермен (Базоркино) побывали первый заместитель премьер-министра республики Магомед Евлоев, руководитель администрации Главы и правительства Джамбулат Оздоев, начальник управления Росгвардии по Ингушетии Микаил Буружев, министры, депутаты Народного собрания региона.

Как сообщается в Телеграм-канале кабинета министров Ингушетии, у погибшего подполковника полиции осталось 5 детей. Вице-премьер Магомед Евлоев заверил, что близкие могут быть уверены в том, что им окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Дала гешт долда!