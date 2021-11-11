В приграничной зоне Ингушетии прекращены строительные работы у реки Фортанга

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Строительные работы у реки Фортанга в предгорном районе приостановлены, сообщили газете «Ингушетия» в администрации сельского поселения Даттых Сунженского района.

«Рабочие пробили новое русло реки и быстро эвакуировали строительную технику», — сказал собеседник издания.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что сразу после информации на интернет-ресурсах о несогласованных работах у реки Фортанга в сельское поселение Даттых выехала правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером — министром природных ресурсов и экологии Ингушетии Магомедом Евлоевым.

Напомним, в четверг в ингушских пабликах появились видео и сообщения о том, что на окраине у подступов к ингушскому селу Даттых на административной территории республики проводятся несогласованные работы с помощью тяжелой техники. Местные жители сообщили о ситуации во все инстанции республики.

При этом в местной администрации сообщили нашему изданию, что рабочие меняют русло горной реки Фортанга.

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