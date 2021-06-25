В пришкольном лагере в Яндаре прошло занятие по этике и этикету

«Формирование у школьников этической культуры, нравственных ценностей и норм, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям, привитие хороших манер — вот залог благополучного общества», — отметили организаторы мероприятия.

Ребята с интересом слушали рассказчиков и задавали множество вопросов.