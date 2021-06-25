В пришкольном лагере в Яндаре прошло занятие по этике и этикету

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На мероприятии ребятам рассказали правила поведения в общественных местах, как вести себя со взрослыми, какое оказывать внимание старикам.

«Формирование у школьников этической культуры, нравственных ценностей и норм, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям, привитие хороших манер — вот залог благополучного общества», — отметили организаторы мероприятия.

Ребята с интересом слушали рассказчиков и задавали множество вопросов.

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