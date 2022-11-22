Здравоохранение

В программе «Земский доктор» примут участие 50 врачей из Ингушетии

0

В 2022 году участниками программы «Земский доктор» станут 50 врачей из Ингушетии. На данный момент 23 специалиста уже получили выплаты в размере 1 млн рублей. Об этом в своём Телеграмм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Всего в рамках программы с 2012 года единовременные компенсационные выплаты получили 245 медицинских работников, которые приехали в сельские поселения нашей республики. «Земский доктор» помогает системе здравоохранения решать вопрос кадрового обеспечения. Считаю, что финансовая поддержка в рамках проекта является хорошим стартовым капиталом для наших молодых врачей при переезде в село», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, зачастую молодые врачи выбирают отдаленные населенные пункты.

«Так, в предгорное сельское поселение Галашки Сунженского района уже переехал стоматолог, и сейчас рассматривается заявка врача скорой помощи. В сельском поселении Троицкое в текущем году обосновался детский хирург, который теперь работает в крупной местной амбулатории», — добавил Глава республики, отметив, что задача властей поощрять работников здравоохранения и поддерживать их «поскольку именно от врачей зависит здоровье нации».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Четыре человека пострадали в Ингушетии в результате автоаварии
Крупнейшую бывшую свалку в Ингушетии засеяли сельскохозяйственными растениями
В следующем году будет возможен перерасчет платы за вывоз мусора при временном отсутствии жильцов
В Ингушском госуниверситете прошла научная конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России»
Власти Малгобекского района предупредили жителей о травле грызунов
Сотрудники НБ Ингушетии рассказали заключенным о жизни Лайсат Байсаровой
В СКФУ прошел семинар «Северный Кавказ в международном контексте: вызовы и возможности»
Почта России и ГТЛК собрались вместе развивать беспилотную логистику
В мэрии Назрани состоялась деловая встреча с представителями среднего и малого бизнеса Ингушетии
В ряде регионов ФСБ в октябре задержала 68 подпольных оружейников
Очередная сельскохозяйственная ярмарка в Ингушетии пройдет в Назрани 26 ноября

Главное

Яндекс.Метрика

 