В программе «Земский доктор» примут участие 50 врачей из Ингушетии

«Всего в рамках программы с 2012 года единовременные компенсационные выплаты получили 245 медицинских работников, которые приехали в сельские поселения нашей республики. «Земский доктор» помогает системе здравоохранения решать вопрос кадрового обеспечения. Считаю, что финансовая поддержка в рамках проекта является хорошим стартовым капиталом для наших молодых врачей при переезде в село», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, зачастую молодые врачи выбирают отдаленные населенные пункты.

«Так, в предгорное сельское поселение Галашки Сунженского района уже переехал стоматолог, и сейчас рассматривается заявка врача скорой помощи. В сельском поселении Троицкое в текущем году обосновался детский хирург, который теперь работает в крупной местной амбулатории», — добавил Глава республики, отметив, что задача властей поощрять работников здравоохранения и поддерживать их «поскольку именно от врачей зависит здоровье нации».