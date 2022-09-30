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В прокуратуре Ингушетии действует специальная «горячая линия» по вопросам мобилизации

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В прокуратуре Ингушетии организована круглосуточная специальная «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва на военную службу по мобилизации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Интересующие вопросы можно задать по телефонам:

Прокуратура республики — 8 8734 55 04 48 (с 9 до 18 часов по будням), 8 964 057 9777 — дежурный по ведомству (с 18.00 до 09:00 мск по будням и в выходные дни круглосуточно);

Малгобекская городская прокуратура 8 8734 62 34 47;

прокуратура Джейрахского района 8 8734 3311 00;

прокуратура Назрановского района 8 8734 22 42 82;

прокуратура Сунженского района 8 8734 72 15 31.

Звонить в будние дни с 9 до 18 часов. 

По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.

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