В прокуратуре Ингушетии действует специальная «горячая линия» по вопросам мобилизации
В прокуратуре Ингушетии организована круглосуточная специальная «горячая линия» по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва на военную службу по мобилизации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Интересующие вопросы можно задать по телефонам:
Прокуратура республики — 8 8734 55 04 48 (с 9 до 18 часов по будням), 8 964 057 9777 — дежурный по ведомству (с 18.00 до 09:00 мск по будням и в выходные дни круглосуточно);
Малгобекская городская прокуратура 8 8734 62 34 47;
прокуратура Джейрахского района 8 8734 3311 00;
прокуратура Назрановского района 8 8734 22 42 82;
прокуратура Сунженского района 8 8734 72 15 31.
Звонить в будние дни с 9 до 18 часов.
По всем поступившим обращениям будут организованы надзорные мероприятия.