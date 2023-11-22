В прокуратуре Ингушетии обсуждались вопросы противодействия коррупции

С докладами на встрече выступили руководители профильных отделов прокуратуры, следственного управления СКР и МВД по региону.

Отмечалось, что правоохранителями принимались определенные меры, направленные на повышение уровня и эффективности взаимодействия по предупреждению и раскрытию преступлений коррупционного характера. Акцентировалось внимание на имеющихся недостатках и на работе, проводимой по возмещению ущерба, причиненного подобными преступлениями.

«Наблюдается рост выявленных нарушений законов в сфере закупочной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг, распоряжения государственной и муниципальной собственностью», — рассказали в прокуратуре.

По итогам совещания запланировано проведение конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности проводимой работы в данном направлении.

Прокурор республики Андрей Васильченко подчеркнул, что в борьбе с преступлениями коррупционного характера важна совместная деятельность надзорного ведомства и правоохранительных органов.

В мероприятии принимали участие представители УФСБ, управления войск национальной гвардии, УФССП, ОФСИН, СУ СКР, МВД по Ингушетии, прокуроры городов и районов республики.