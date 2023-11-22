В прокуратуре Ингушетии обсуждались вопросы противодействия коррупции
На заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов в прокуратуре республики обсуждались вопросы противодействия коррупции, сообщили «Ингушетии» в надзорном ведомстве.
С докладами на встрече выступили руководители профильных отделов прокуратуры, следственного управления СКР и МВД по региону.
Отмечалось, что правоохранителями принимались определенные меры, направленные на повышение уровня и эффективности взаимодействия по предупреждению и раскрытию преступлений коррупционного характера. Акцентировалось внимание на имеющихся недостатках и на работе, проводимой по возмещению ущерба, причиненного подобными преступлениями.
«Наблюдается рост выявленных нарушений законов в сфере закупочной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг, распоряжения государственной и муниципальной собственностью», — рассказали в прокуратуре.
По итогам совещания запланировано проведение конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности проводимой работы в данном направлении.
Прокурор республики Андрей Васильченко подчеркнул, что в борьбе с преступлениями коррупционного характера важна совместная деятельность надзорного ведомства и правоохранительных органов.
В мероприятии принимали участие представители УФСБ, управления войск национальной гвардии, УФССП, ОФСИН, СУ СКР, МВД по Ингушетии, прокуроры городов и районов республики.