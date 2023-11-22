Коррупция

В прокуратуре Ингушетии обсуждались вопросы противодействия коррупции

0

На заседании координационного совещания руководителей правоохранительных органов в прокуратуре республики обсуждались вопросы противодействия коррупции, сообщили «Ингушетии» в надзорном ведомстве.

С докладами на встрече выступили руководители профильных отделов прокуратуры, следственного управления СКР и МВД по региону.

Отмечалось, что правоохранителями принимались определенные меры, направленные на повышение уровня и эффективности взаимодействия по предупреждению и раскрытию преступлений коррупционного характера. Акцентировалось внимание на имеющихся недостатках и на работе, проводимой по возмещению ущерба, причиненного подобными преступлениями.

«Наблюдается рост выявленных нарушений законов в сфере закупочной деятельности, предоставления государственных и муниципальных услуг, распоряжения государственной и муниципальной собственностью», — рассказали в прокуратуре.

По итогам совещания запланировано проведение конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности проводимой работы в данном направлении.

Прокурор республики Андрей Васильченко подчеркнул, что в борьбе с преступлениями коррупционного характера важна совместная деятельность надзорного ведомства и правоохранительных органов.

В мероприятии принимали участие представители УФСБ, управления войск национальной гвардии, УФССП, ОФСИН, СУ СКР, МВД по Ингушетии, прокуроры городов и районов республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Махмуд-Али Калиматов встретился с Дмитрием Медведевым
При нейтрализации пособника членов НВФ в Ингушетии ранен правоохранитель
Житель Ингушетии из Москвы переправлял сильнодействующие вещества в регион своей сообщнице
Певица Марианна Олигова представит Ингушетию на конкурсе «Новая звезда»
В Ингушетии отметили День военной присяги
В Магасе прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
В горном селе Ольгети Ингушетии школьникам рассказали об армейских буднях
Глава Ингушетии поблагодарил ветеранов МВД за активность и самоотверженный труд
В музее ИЗО Ингушетии прошел мастер-класс по ювелирному делу
За повторное вождение в нетрезвом виде осудили жителя Ингушетии
В Ингушетии организовали встречу школьников с участником СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 