Как сообщает Северо-Кавказстат, в 2020 году в регионе зарегистрировано 1885 браков, или на 3% меньше, чем в 2019 году. В городской местности их заключено 927 (49,2% от общего числа браков), в сельской — 958 (50,8%). На 1000 человек населения приходится 3,7 браков против 3,9 в 2019 году.

Основное число браков заключается в возрасте от 20 до 34 лет. В этом возрасте в прошлом году вступили в брак 1450 мужчин и 1486 женщин. Доля ранних браков (в возрасте до 18 лет) в 2020 году составила — 0,5% от общего числа. В возрасте 60 лет и старше заключили брачные союзы 23 мужчины и 9 женщин, в 2019 году — 21 и 4 соответственно.

По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года в Ингушетии насчитывалось 67,4 тыс. семейных ячеек, из них 72,1% имели детей в возрасте до 18 лет. Средний размер семейной ячейки составил 6,1 человека. Из общего числа семейных ячеек с детьми моложе 18 лет одного ребенка имели 22%, двоих — 24,2%, трех и более детей — 53,8%.

Сведения о составе семьи в республике в настоящее время покажет предстоящая перепись населения, говорится в релизе.