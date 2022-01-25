АПК

В прошлом году все категории хозяйств агропромышленного комплекса Ингушетии показали рост

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В прошлом году во всех категориях хозяйств агропромышленного комплекса Ингушетии наблюдалась положительная динамика.

В Управлении Федеральной службы государственной статистики по СКФО (Северо-Кавказстат) рассказали газете «Ингушетия» о состоянии сельского хозяйства в республике за январь-декабрь 2021 г.

Так, по данным учреждения, объём продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (ГУПы, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в январе-декабре 2021 г. в действующих ценах, по расчетам, составил 14122,6 млн руб., или 122,9% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Например, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 января 2022 г. по сравнению с аналогичной датой 2021 г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 5,9% и, согласно расчетам, составило 73 555 голов, поголовье птицы увеличилось на 1,6% и составило 354 274 головы, поголовье овец и коз — 308 562 головы, увеличение составляет 5,3%.

В январе-декабре 2021 г. в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей производство молока, по расчетам, составило 129 075,150 тонны, что на 17,8% больше предыдущего периода 2020 года. Яиц увеличилось на 6,5% и составило 25 135 тыс. шт., производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 8729,608 тонны, по сравнению с аналогичной датой 2020 года больше на 9,5%.

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