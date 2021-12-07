В психоневрологическом диспансере Ингушетии предусмотрено 50 коек для лечения наркозависимых

Об этом было сообщено на заседании республиканской антинаркотической комиссии, под руководством Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Основной темой обсуждения стало состояние работы по реабилитации наркозависимых лиц. Участники мероприятия сошлись во мнении, что особую роль в данном процессе играют НКО, ориентированные на реабилитацию наркозависимых.

В регионе ведется работа по формированию условий для комплексной реабилитации и ресоциализации, несмотря на отсутствие необходимой материально-технической базы на его территории, а именно — медицинских организаций, государственных реабилитационных центров, оказывающих необходимую помощь.

Тем не менее, при содействии регионального Минздрава и при активной поддержке реабилитационного центра «Каспий» Дагестана, в Ингушетии открыто несколько частных учреждений для социальной реабилитации наркозависимых.

Также на основании письма Государственного антинаркотического комитета организована практика взаимодействия государственных наркологических учреждений и некоммерческих организации по лечению и социально-психологической реабилитации наркоманов. Суть взаимодействия заключается в том, что врачи в период проведения стационарного или амбулаторного лечения наркологических заболеваний проводят разъяснительную работу с пациентами, рассказывая им о желательности прохождения курса социально — психологической реабилитации, об эффективности такого метода. В случае их согласия, доктора сообщают в НКО информацию о подопечном, а также создают условия для его взаимодействия с сотрудниками центра.

Обозначив актуальность и злободневность обсуждаемой темы, а также серьезные масштабы распространения психотропных средств, являющихся медицинскими препаратами, но применяемых молодежью в иных целях, Калиматов обратил внимание на необходимость усиления профилактической работы по формированию негативного отношения общества к их потреблению, к пониманию, что речь не о легком увлечении, а болезни, с которой надо бороться совместно органам исполнительной власти, силовым структурам и представителям общественности, отмечает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.