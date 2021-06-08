В Пятигорске пройдет семинар по вопросам межэтнических и межконфессиональных отношений

Обучающие семинары проводятся для специалистов в области национальной политики — государственных гражданских и муниципальных служащих, представителей некоммерческих организаций, работающих в сфере национальной, внутренней и социальной политики. На семинарах их познакомят с актуальными тенденциями и результатами исследований в области межэтнических и межконфессиональных отношений, проблемами и вопросами правоприменения, конфликтологии, социологии, интеграционной и этноконфессиональной политики, говорится в релизе.

Мероприятия предполагают встречи с российскими политиками и государственными деятелями, обучающие занятия — лекции, практические (интерактивные) занятия, мастер-классы — с ведущими профессорами МГУ, известными учеными и экспертами-практиками в области национальной политики.

Результатом семинаров станет повышение уровня компетенций участников. Прохождение обучения слушателями подтверждается сертификатом МГУ установленного образца.

Предыдущие этапы проекта были реализованы в 2018-2019 года, по итогам которых обучение в области национальной политики прошли более 8000 специалистов (порядка 4000 человек очно и более 4300 — дистанционно) из всех федеральных округов России. Обучающие семинары приняли у себя уже 15 субъектов, руководители которых наряду с представителями органов государственной власти регионов дали проекту высокую оценку.

Отметим, что семинары пройдут в каждом федеральном округе очно, а также в дистанционном формате. Исполнитель проекта — факультет государственного управления МГУ имени Ломоносова.