Родной язык

В пятой школе Карабулака открылась декада ингушского языка и литературы

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В пятой школе Карабулака открылась декада ингушского языка и литературы, приуроченная к Международному дню родного языка.

В пятой школе Карабулака открылась декада ингушского языка и литературы, приуроченная к Международному дню родного языка.

Как сообщили в мэрии города, мероприятия, которые продлятся до 25 февраля, проводятся в целях привития любви к родному языку, сохранению и его популяризации.

Напомним, в школах Ингушетии в настоящее время проводятся различные мероприятия, в которых принимают участие не только учащиеся и их учителя, но и представители властных структур, известные общественники.

 

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