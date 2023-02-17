В пятой школе Карабулака открылась декада ингушского языка и литературы, приуроченная к Международному дню родного языка.

Как сообщили в мэрии города, мероприятия, которые продлятся до 25 февраля, проводятся в целях привития любви к родному языку, сохранению и его популяризации.

Напомним, в школах Ингушетии в настоящее время проводятся различные мероприятия, в которых принимают участие не только учащиеся и их учителя, но и представители властных структур, известные общественники.