В рамках акции «Ночь кино» в главной библиотеке Ингушетии посмотрели фильм о Юрии Гагарине

Заведующая отделом обслуживания читателей Лиза Шадиева поприветствовала гостей и пожелала приятного просмотра.

Для показа был выбран фильм «Звезда по имени Гагарин» о судьбе первого космонавта, а также о его первом полёте в космос, так как 2021 год официально является Годом космонавтики науки и технологии.

После завершения киносеанса была проведена викторина, посвященная первому полету человека в космос, в которой собравшиеся приняли активное участие.

Также в читальном зале проходила книжная выставка «Кино и книга». Участникам акции «Ночь кино» были представлены материалы, освещающие тему кино, в том числе этапы зарождения и становления ингушского кинематографа, а также произведения известных авторов, экранизированные российскими режиссёрами.

«Гости расходились, впечатленные фильмом, делясь эмоциями и мнениями», — отметили библиотекари.