В рамках акции «Ночь кино» в главной библиотеке Ингушетии посмотрели фильм о Юрии Гагарине
В рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь кино» в читальном зале Национальной библиотеки Ингушетии состоялся киносеанс для всех, кто захотел здесь провести досуг, сообщила пресс-служба учреждения.
Заведующая отделом обслуживания читателей Лиза Шадиева поприветствовала гостей и пожелала приятного просмотра.
Для показа был выбран фильм «Звезда по имени Гагарин» о судьбе первого космонавта, а также о его первом полёте в космос, так как 2021 год официально является Годом космонавтики науки и технологии.
После завершения киносеанса была проведена викторина, посвященная первому полету человека в космос, в которой собравшиеся приняли активное участие.
Также в читальном зале проходила книжная выставка «Кино и книга». Участникам акции «Ночь кино» были представлены материалы, освещающие тему кино, в том числе этапы зарождения и становления ингушского кинематографа, а также произведения известных авторов, экранизированные российскими режиссёрами.
«Гости расходились, впечатленные фильмом, делясь эмоциями и мнениями», — отметили библиотекари.